Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 4,33 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:38 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 4,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.076 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,82 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 265,36 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,96 USD ab. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 9,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 743,60 USD – eine Minderung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 792,70 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.05.2024 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,479 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen