Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 4,21 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:25 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 4,21 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 4,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,19 EUR. Zuletzt wechselten 2.245 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 12,84 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 67,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 11,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 743,60 USD in den Büchern – ein Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 792,70 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.05.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen