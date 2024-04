Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 3,78 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 3,78 USD. Bei 3,80 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 301.210 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,78 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 212,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 3,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 5,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Peloton Interactive veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 743,60 USD – das entspricht einem Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.05.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,502 USD je Aktie ausweisen dürften.

