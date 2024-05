Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Peloton Interactive

So entwickelt sich Peloton Interactive

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 3,81 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 3,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 3,76 USD. Bei 3,94 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 840.312 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD gegenüber -0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 717,70 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 748,90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Peloton Interactive am 22.08.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,544 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

