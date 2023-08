Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit KursVerlusten

Peloton Interactive im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 8,28 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 2,3 Prozent auf 8,28 USD ab. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,16 USD ein. Bei 8,27 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 892.435 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 115,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 6,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 20,00 Prozent wieder erreichen.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -2,27 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 748,90 USD im Vergleich zu 964,30 USD im Vorjahresquartal.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.08.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,375 USD je Peloton Interactive-Aktie.

