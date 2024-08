Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Peloton Interactive

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 2,95 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 2,95 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 2,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.672 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 8,53 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 189,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,71 USD am 03.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,98 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 02.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 717,70 Mio. USD – eine Minderung von 4,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 748,90 Mio. USD eingefahren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 22.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,555 USD je Peloton Interactive-Aktie.

