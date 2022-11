Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 9,23 EUR zu. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,37 EUR aus. Mit einem Wert von 9,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.563 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 48,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,86 EUR. Mit Abgaben von 34,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,44 Prozent auf 616,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 805,20 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Peloton Interactive am 08.02.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,492 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

