Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 6,57 USD ab.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 6,57 USD. Bei 6,42 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 6,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.338.216 Peloton Interactive-Aktien.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 171,59 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 53,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,41 Prozent zurück. Hier wurden 595,50 USD gegenüber 616,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Peloton Interactive am 07.02.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -1,144 USD ausweisen wird.

