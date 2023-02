Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Mittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 14,53 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 14,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.012 Peloton Interactive-Aktien.

Am 09.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 34,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,70 Prozent. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 111,78 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 01.02.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,39 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,09 Prozent auf 792,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.133,90 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,920 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

