Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Freitagvormittag

So bewegt sich Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 4,16 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 4,16 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,15 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.142 Peloton Interactive-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 250,88 Prozent hinzugewinnen. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,833 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 01.02.2024 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 743,60 USD im Vergleich zu 792,70 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,479 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen