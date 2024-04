Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 3,88 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 3,88 USD. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 3,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 230.582 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,78 USD) erklomm das Papier am 12.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 67,11 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,57 USD am 06.04.2024. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 8,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 01.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 743,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 792,70 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,502 USD je Aktie ausweisen dürften.

