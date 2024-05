Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 4,00 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,08 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 326.862 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,93 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 02.05.2024 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 717,70 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 748,90 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 22.08.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,544 USD je Peloton Interactive-Aktie.

