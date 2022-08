Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Nachmittag tief

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,5 Prozent auf 11,20 EUR. Bei 11,20 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 11,76 EUR. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 369 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,04 EUR erreichte der Titel am 27.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Am 19.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 964,30 USD in den Büchern – ein Minus von 23,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 1.262,30 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Peloton Interactive am 25.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.08.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,662 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

