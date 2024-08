Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 2,95 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 2,95 USD. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,93 USD ab. Bei 2,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 119.022 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2023 markierte das Papier bei 8,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 188,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,71 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 7,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Peloton Interactive ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 717,70 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 748,90 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Peloton Interactive am 22.08.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,555 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

