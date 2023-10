Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive büßt am Mittag ein

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 5,00 USD.

Um 11:58 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 5,00 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 317 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 256,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 642,10 USD – eine Minderung von 5,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 678,70 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,288 USD je Peloton Interactive-Aktie.

