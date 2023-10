Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagvormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 4,75 EUR abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 08:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 4,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,75 EUR. Bei 4,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Gewinne von 246,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,09 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 15,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 23.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 642,10 USD – das entspricht einem Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,70 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.11.2023 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,288 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an

Die bestbezahlten CEOs und Konzernlenker der USA

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet