Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 7,34 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die Peloton Interactive-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 7,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,37 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,28 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 273.538 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.
Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,37 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 4,57 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 60,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,066 USD im Jahr 2026 aus.
