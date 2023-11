Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 4,56 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,6 Prozent auf 4,56 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,56 USD. Bei 4,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.970.637 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. 291,01 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 4,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 6,14 Prozent wieder erreichen.

Am 02.11.2023 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,20 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,41 Prozent auf 595,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 616,50 USD umgesetzt.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,426 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

