Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 5,68 EUR zu.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:14 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 5,68 EUR. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,57 EUR. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 2.100 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 65,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,66 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 595,50 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 616,50 USD umgesetzt worden waren.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2025 -1,144 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

