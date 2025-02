Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 8,74 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,4 Prozent auf 8,74 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,55 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 754.075 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 24,60 Prozent zulegen. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.02.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,54 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 673,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 743,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q3 2025 wird am 01.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -0,395 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

