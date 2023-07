Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 7,24 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,24 EUR ab. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,24 EUR. Bei 7,26 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 18 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 16,45 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 127,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2023 (6,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,17 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Peloton Interactive ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 748,90 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 964,30 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Peloton Interactive am 24.08.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -3,376 USD je Aktie ausweisen dürften.

