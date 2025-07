Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,59 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,59 USD zu. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,70 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,59 USD. Bisher wurden heute 200.170 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 39,53 Prozent niedriger. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,83 USD ab. Abschläge von 57,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Peloton Interactive ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 624,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 717,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q4 2025 wird am 21.08.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,418 USD je Aktie ausweisen dürften.

