Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,19 USD nach oben.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 10:59 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,19 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 759 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,83 USD) erklomm das Papier am 04.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 243,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,31 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 17,05 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 23.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,39 Prozent zurück. Hier wurden 642,10 USD gegenüber 678,70 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,285 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

