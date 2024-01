Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Peloton Interactive im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Peloton Interactive-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 6,11 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Peloton Interactive-Aktie bewegte sich um 11:56 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 6,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.501 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 191,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,95 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 595,50 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 616,50 USD umsetzen können.

Am 07.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,145 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an