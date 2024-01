Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Peloton Interactive

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 7,0 Prozent auf 5,69 USD ab.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 7,0 Prozent auf 5,69 USD. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 5,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.689.395 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 68,12 Prozent niedriger. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,71 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 595,50 USD – das entspricht einem Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 07.02.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,145 USD je Peloton Interactive-Aktie.

