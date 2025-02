Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 8,72 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 8,72 USD. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,85 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 473.376 Stück.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 24,96 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,90 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Peloton Interactive gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,37 Prozent auf 673,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 743,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 präsentieren.

2025 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -0,400 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

