Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 4,84 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 4,84 USD zu. Bei 4,96 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.743.238 Peloton Interactive-Aktien.

Am 11.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 160,01 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,96 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,22 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Am 01.02.2024 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 743,60 USD – das entspricht einem Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.05.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

