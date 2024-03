Peloton Interactive Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Peloton Interactive

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 4,22 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 08:12 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,22 EUR. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,22 EUR. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 85 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2023 erreicht. Gewinne von 185,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,71 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 743,60 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 792,70 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,500 USD ausweisen wird.

