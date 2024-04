Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 3,71 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3,71 USD nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,77 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,71 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294.598 Stück gehandelt.

Am 13.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,65 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 68,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,57 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 3,91 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 743,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792,70 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,502 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

