Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 8,05 USD.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 54,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,62 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 21,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Peloton Interactive ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 748,90 USD – das entspricht einem Abschlag von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 964,30 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Peloton Interactive am 23.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -3,375 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

