Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 7,47 EUR.

Um 08:53 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,47 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,47 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 16,45 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 54,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,66 Prozent.

Peloton Interactive ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 748,90 USD – eine Minderung von 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 964,30 USD eingefahren.

Am 23.08.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2023 -3,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

