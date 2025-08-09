DAX24.058 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.076 -0,2%Nas21.497 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.347 -1,5%
Fokus auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Peloton Interactive ein

11.08.25 16:09 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Peloton Interactive ein

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 8,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,87 EUR 0,65 EUR 10,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,1 Prozent auf 8,24 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,51 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,91 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 976.304 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,16 Prozent. Bei 2,83 USD fiel das Papier am 15.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 65,66 Prozent Luft nach unten.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 717,70 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Peloton Interactive rechnen Experten am 20.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,003 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

