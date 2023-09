Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,50 USD.

Die Aktie notierte um 10:57 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 5,50 USD zu. Bisher wurden heute 1.128 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 224,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 5,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 642,10 USD – eine Minderung von 5,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 678,70 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,314 USD je Aktie ausweisen dürften.

