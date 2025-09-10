Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 7,95 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 7,95 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,05 USD zu. Bei 7,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 216.619 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 36,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 4,19 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,040 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

