Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 5,46 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 5,46 USD zu. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 5,54 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.570.311 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 226,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 4,31 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 26,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,68 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,68 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 642,10 USD – das entspricht einem Abschlag von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 678,70 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,285 USD ausweisen wird.

