Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Peloton Interactive zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Peloton Interactive-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 5,45 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:14 Uhr bei der Peloton Interactive-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 5,45 EUR. Bei 5,46 EUR erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 5,45 EUR. Bei 5,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 90 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,45 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 201,93 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,00 EUR. Abschläge von 26,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 595,50 USD – das entspricht einem Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.02.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,443 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

