Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 4,67 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 11:48 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,6 Prozent auf 4,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.238 Peloton Interactive-Aktien.

Am 17.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,89 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 218,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,96 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 15,20 Prozent sinken.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,833 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 01.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,19 Prozent zurück. Hier wurden 743,60 USD gegenüber 792,70 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.05.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,479 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen