Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Montagnachmittag deutlich an

Peloton Interactive im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 4,86 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 4,86 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,94 USD an. Bei 4,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.216.782 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 14,89 USD erreichte der Titel am 17.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 206,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,96 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 18,52 Prozent sinken.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,833 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 743,60 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 792,70 USD umgesetzt worden waren.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,479 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

