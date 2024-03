Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,76 USD.

Um 11:57 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,76 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 716 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 60,41 Prozent niedriger. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 20,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 743,60 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 792,70 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

