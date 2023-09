Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Dienstagvormittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,93 EUR.

Um 09:08 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 4,93 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,93 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,93 EUR. Bisher wurden via Tradegate 140 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 16,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 233,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 23.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,68 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 642,10 USD im Vergleich zu 678,70 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 08.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,314 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

