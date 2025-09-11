Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit KursVerlusten

DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.933 -0,4%Nas22.175 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

12.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 7,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,42 EUR -0,28 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,61 USD. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 7,47 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,62 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 707.369 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 43,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,19 USD ab. Abschläge von 44,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 643,60 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,040 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

