Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 7,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 7,63 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,68 USD. Bei 7,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 155.188 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,73 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,25 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 06.11.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 550,80 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 586,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,125 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

