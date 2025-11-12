DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.358 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.193 +1,6%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Abend

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,41 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 7,41 USD. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,20 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 984.647 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 32,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 37,41 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 06.11.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit 0,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 586,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 550,80 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,125 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

