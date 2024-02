Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,50 EUR zu.

Um 09:13 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,50 EUR nach oben. Bei 4,51 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,51 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.633 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,90 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 67,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,71 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,56 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,833 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 743,60 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 792,70 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,479 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

