Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 9,09 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,09 USD. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,05 USD. Bei 9,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.759 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,19 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 06.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 673,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 743,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,397 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

