Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Mittwochmittag südwärts

Peloton Interactive im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,59 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 4,59 USD nach. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 935 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 161,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 3,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Peloton Interactive veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 792,70 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 743,60 USD.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,500 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen