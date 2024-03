Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 4,65 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,65 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,58 USD. Zuletzt wechselten 2.253.708 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 12,02 USD markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 158,53 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 01.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 743,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 792,70 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,500 USD je Aktie aus.

