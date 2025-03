Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 5,91 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 5,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 5,89 USD. Bei 6,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 530.072 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 84,26 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,71 USD am 03.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.02.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 673,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 743,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.05.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,389 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert

Peloton-Aktie springt dennoch hoch: Peloton steckt weiter tief in den roten Zahlen - Mehr Umsatz als gedacht

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel