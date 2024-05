Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Montagnachmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,5 Prozent auf 4,53 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,5 Prozent auf 4,53 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,53 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 883.578 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,87 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 118,01 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 02.05.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,79 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 717,70 Mio. USD – eine Minderung von 4,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 748,90 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 22.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,560 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie gesucht: Finanzinvestoren bekunden offenbar Kaufinteresse

Peloton-Aktie trotz Restrukturierung tiefer: Peloton reduziert Verlust - CEO geht

Ausblick: Peloton Interactive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor