Peloton Interactive Aktie News: Anleger greifen bei Peloton Interactive am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 6,82 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 6,82 USD zu. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,98 USD zu. Bei 6,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 321.787 Aktien.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 59,68 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,83 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 624,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2025 -0,428 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert